Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İzmit ilçesindeki Namazgah ve Polis şehitliğini ziyaret ederek, mezarlara karanfil bıraktı.

İzmit ilçesindeki Namazgah ve Polis şehitliğini ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, mezarlara karanfil bıraktı.



Işık, Fevziye Camisi İmamı Faruk Çoban tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua etti.



Ziyaret sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Işık, 15 Temmuz 2016'da belki de tarihin en büyük ihanetiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.



Ülkenin içinde yuvalanmış bir ihanet şebekesinin Türkiye'de demokrasiyi askıya almak, milli iradeyi ortadan kaldırmak ve Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne çok ağır bir darbe vuracak ihanete kalkıştığını ifade eden Işık, bunun tarihlerinin en büyük ihaneti olduğunu vurguladı.



Işık, bu ihanete milletin tarihteki belki de en büyük başkaldırıyla karşılık verdiğini dile getirerek, "Büyük bir kahramanlıkla bu ihanet girişimini akamete uğrattı, engelledi ve bu hainlerin özellikle hak ettiği cezayı alması noktasında gereken her türlü gayreti o gece gösterdi. Bu uğurda canlarını veren 249 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten ihanet ne kadar büyükse ihaneti önleyen kahramanlık da o kadar büyük oldu. O açıdan şehitlerimizi, rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. 2 bin 195 gazimiz kanlarıyla bu ihanet girişimine 'dur' dedi." şeklinde konuştu.



Millet olarak ihanet girişimini akamete uğratmak için sokaklara döküldüklerini anlatan Işık, milletin her bir ferdinin o gün hiçbir siyasi görüş, hayat tarzı farklılığı gözetmeden sokağa indiğini bildirdi.



Kabirlerin başında dua ettiklerini belirten Işık, "İnşallah bir daha ülkemiz böyle bir ihanetle karşı karşıya kalmaz ama böyle bir ihaneti aklından geçirenlerin nasıl bir karşılık bulacakları 15 Temmuz gecesi bütün milletimiz tarafından ortaya konmuştur. Rabbim inşallah böyle bir durumu bir daha göstermez." diye konuştu.