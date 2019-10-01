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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert tepki! "Ayakları pislik içindeyken öten horoz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum" dedi

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Macron'a çok sert tepki! "Ayakları pislik içindeyken öten horoz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki göstedi.

Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır.

(İfade özgürlüğü konusunda) Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Mevlüt Çavuşoğlu #fransa #Macron
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