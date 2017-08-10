Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu
Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu
Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Tarih belli oldu
Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Tarih belli oldu
Kentte göz gözü görmüyor! Yüzde 92
Kentte göz gözü görmüyor! Yüzde 92
Korkunç kaza: Ölüler var
Korkunç kaza: Ölüler var

Bakan Özlü bilişim sektörü temsilcileriyle buluşacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bilişim ve yazılım sektörü temsilcileriyle yarın Ankara'da bir araya gelecek.

Bakan Özlü bilişim sektörü temsilcileriyle buluşacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bilişim ve yazılım sektörü temsilcileriyle yarın Ankara'da bir araya gelecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özlü, bilişimci ve yazılımcılara da sanayici kimliği verilmesinin ardından, sektör temsilcileriyle ilk kez görüşecek.

Toplantı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde TOBB Konferans Salonu'nda yapılacak.

Bilişim sektörünün tüm paydaşlarının katılacağı toplantıda, sektörün sorunları görüşülecek. Sanayi sicil belgelendirme sistemi ile ilgili bilgilendirme yapılarak, sanayici kimliğinin bilişimciye neler kazandıracağı anlatılacak.

Resmi Gazete'de 1 Temmuz 2017'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayici kimliğine kavuşmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #bakan #özlü #bilişim #sektörü #temsilcileriyle #buluşacak #Bilim #Sanayi #teknoloji
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kayserispor, Galatasaray deplasmanından umutlu
Sonraki Haber
Bağcılar'da kapalı yüzme havuzlarında 600 bin kişi yüzdü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.