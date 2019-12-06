Bakan Pakdemirli açıkladı: Sonlandırılması konusunda son derece kararlıyız
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli,"Hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda son derece kararlıyız. Kimsenin, besicimizin, üreticimizin, yetiştiricimizin ekmeğiyle oynamasına müsade etmeyeceğiz." dedi.
GÜNDEM 06.12.2019, 12:03 06.12.2019, 12:42
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,"Hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda son derece kararlıyız. Kimsenin, besicimizin, üreticimizin, yetiştiricimizin ekmeğiyle oynamasına müsade etmeyeceğiz." dedi.
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