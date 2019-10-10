Bakan Selçuk: 9 ayda 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sahaya inerek 81 ilde işverenlerle bir araya geldiklerini belirtti.

Başta ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları olmak üzere, 81 ilde düzenlenen 769 bilgilendirme toplantısında 50 bin 160 işverenle bir araya gelerek teşvikleri ve hizmetleri tanıttıklarını aktaran Selçuk, Türkiye genelinde yürütülen toplam 906 organizasyonda 133 bin 620 katılımcının ağırlandığını ifade etti.

Bu çalışmaların işe yerleştirme rakamlarına da olumlu yansıdığının altını çizen Selçuk, 2018'in ocak-eylül döneminde 863 bin 375'i özel sektör iş yerlerinde olmak üzere, 868 bin 375 kişinin işe yerleşmesine aracılık edildiğine dikkati çekti.

Bakan Selçuk, "Milli İstihdam Seferberliği ile 2019'un ocak-eylül döneminde ise 1 milyon 122 bin 724 kişisi özel sektörde olmak üzere, 1 milyon 129 bin 729 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik. 2018 yılının aynı dönemine kıyasla özel sektör işe yerleştirme sayımızı yüzde 30 oranında artırarak büyük bir başarıya imza attık." bilgisini paylaştı.

"427 bin 134 kişi kurs ve programlarımızdan yararlandı"

İŞKUR'un uyguladığı aktif iş gücü programları kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları ile piyasasının ihtiyaç duyduğu iş gücünün yetişmesine katkı sağlandığını anımsatan Selçuk, Girişimcilik Eğitim Programlarının da kendi işini kurmak isteyenler için önemli olduğuna değindi.

2019'un ocak-eylül döneminde 427 bin 134 kişinin kurs ve programlardan yararlandığı bilgisini paylaşan Selçuk, şöyle devam etti:

"2002'de düzenlediğimiz kurs ve programlarımızdan 571'i kadın, 926'sı erkek olmak üzere, bin 497 kişi yararlandı. 2018'de 284 bin 649'u kadın, 214 bin 285'i erkek olmak üzere 498 bin 934 kişi kurs ve programlarımıza katılım sağladı. 2019'un Ocak-Eylül döneminde ise 427 bin 134 kişi kurs ve programlarımızdan yararlandı. Bu kişilerden 222 bin 214'ü kadınlar, 191 bin 556'sı ise gençlerden oluşmaktadır. 85 bin 976 kişi Mesleki Eğitim Programlarımızdan, 304 bin 797 kişi ise İşbaşı Eğitim Programlarımızdan yararlandı."

"Gençlere en iyi kariyer fırsatları için çalışmalar yürütüyoruz"

Selçuk, 81 ilde beyaz yakalı iş gücünün ekonomik üretim potansiyelinin artırılmasına ve sosyal bütünleşmeye katkı sağlayabileceği düşüncesiyle okuldan işe geçişi geliştirmek ve gençlere iş gücü piyasasına girdikten sonra en iyi kariyer fırsatlarını sağlamak maksadıyla çalışma yürüttüklerini de ifade etti.

Şubat-mart 2019 döneminde tüm illerde bulunan üniversitelerde, "İŞKUR Kampüste" adıyla düzenlenen 137 kariyer günü etkinliğine, 83 bin 460 öğrencinin kurum hizmetleri hakkında bilgilendirildiğini belirten Selçuk, istihdam seferberliği kapsamında bu yıl İŞKUR il müdürlükleri yöneticileriyle iş yerlerini ziyaret edeceklerini, bu ziyaretlerde teşvikler ve hizmetlerin tanıtılmasını hedeflediklerini aktardı.

Selçuk, 2019 yılı ocak-eylül döneminde toplam 528 bin 29 iş yeri ziyareti yapıldığını hatırlatarak, bunlardan 61 bin 986'sının İŞKUR il müdürleri, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve hizmet merkezi müdürlerince gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bakan Selçuk, aynı süreçte İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları aracılığıyla 3 milyon 513 bin 637 kişiyle toplam 5 milyon 470 bin 708 bireysel görüşme yapıldığını, istihdamın artırılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.