Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması
Asgari ücret beklentilerin altında kaldı. Sendikalar rakamdan memnun değil. Hükümet ise "gelecek yıla" işaret ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız." dedi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise "Belirleyicinin hükümet olduğunu" söyledi.
GÜNDEM 28.12.2019, 15:10 28.12.2019, 19:01
İşçi sendikaları belirlenen asgari ücrete tepkili.
Hükümet ise önümüzdeki yılı işaret etti. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 27. Olağan Genel Kurulu düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk burada konuştu.
Selçuk işte bu sözlerle 2020 yılına işaret etti. Kendilerinin "kolaylaştırıcı" rolde olduklarını söyledi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arslan, Bakan Selçuk'un "gelecek yıl" temennisine yanıt verdi.
ulusal.com.tr
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