Bakan Selçuk'tan Aksaray açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada:"Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise; ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken; böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez.Bir tarafta otizmli çocuklarımızla çocuklarını aynı okulda okutmak istemeyen veliler. Bir tarafta, engellilere yönelik toplum hizmetiyle 54 bin aileye destek sağlayan lise öğrencileri. İkisi de bu ülke. Hizamızı çocuklardan almamız gerektiğinin kanıtı..."dedi

OLAY

Aksaray'da bulunan Merkez Mehmetçik İlkokulu'nda velilerin, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etti. İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı