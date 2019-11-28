Bakan Soylu açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(İzmir'de bir Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesi) O eve yapılan işareti, kendi evime yapılmış işaret olarak görüyorum. Arkadaşlarımız o kişiyi bulacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak bizatihi tarafız bu olaya hukuken de tarafız. Adaletin önüne o kişi çıkacak ve bunun bedelini ödeyecek."
GÜNDEM 28.11.2019, 11:05 28.11.2019, 11:17
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz."
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