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Bakan Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(İzmir'de bir Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesi) O eve yapılan işareti, kendi evime yapılmış işaret olarak görüyorum. Arkadaşlarımız o kişiyi bulacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak bizatihi tarafız bu olaya hukuken de tarafız. Adaletin önüne o kişi çıkacak ve bunun bedelini ödeyecek."

GÜNDEM 28.11.2019, 11:05 28.11.2019, 11:17
Bakan Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz."

#süleyman soylu #deaş #ışid
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