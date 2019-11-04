Bakan Soylu: Biz elimizdeki IŞİD'lileri ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz
İçişleri Bakanı Soylu, "Biz elimizdeki IŞİD'lileri ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz." dedi.
GÜNDEM 04.11.2019, 10:40
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz elimizdeki IŞİD'lileri ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz." dedi.
Kaynak: AA
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