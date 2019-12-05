Bakan Soylu'dan Ceren Özdemir açıklaması

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;

Başsağlığı diliyoruz. Soruşturma devam ediyor, çünkü adliyede sizin söylediğiniz gibi sevk edildi. Söyledikleri var, söyledikleri ne kadar doğrudur, neyi yansıtıyor? Elbette ki soruşturma çerçevesinde ortaya çıkacak bir durumdur. Şu andan itibaren hem savcılık, kolluk kuvvetleri gerekli araştırmaları yaparak bunun nedeninin tam ne olduğunu ortaya koyacaklar. Daha önce bir tanışıklıkları olmadığı, böyle bir süreç içerisinde bulunmadıkları aşikar. Bunu farklı yöne evirebilecek bir bilgimiz de söz konusu değil. Şu ana kadar yapılan tespitlerde tanışıklıkları söz konusu değil. Farklı bir durum söz konusu. İnşallah bu durumu tamamen tespit edip, bu cinayetin neden ve niçin gerçekleştirildiği hususunu açıklayabiliriz.