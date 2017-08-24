İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm mola yerlerinde sürücülerin telefonlarına yolda daha dikkatli olmaları konusunda mesaj gelecek. Bir taraftan 24 saat süren denetimlerimiz devam edecek. Güvenlik teşkilatı olarak bilmenizi isterim ki milletimizin bayramını huzurlu bir şekilde geçirmesi için tatil yapmayacağız. Mevsimlik işçi çalıştıran ve onları taşıyan kişilere de sorumluluk düşüyor" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm mola yerlerinde sürücülerin telefonlarına yolda daha dikkatli olmaları konusunda mesaj geleceğini belirterek, "Bir taraftan 24 saat süren denetimlerimiz devam edecek. Güvenlik teşkilatı olarak bilmenizi isterim ki milletimizin bayramını huzurlu bir şekilde geçirmesi için tatil yapmayacağız." dedi.



Bakan Soylu, bu sabah Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsünün Eskişehir-Ankara karayolunda köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kaza sonrası tedavi altına alınan yaralıları Gazi Hastanesi Acil Servisi'nde ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.



Çıkışta açıklamalarda bulunan Soylu, kazaya ilişkin gerekli araştırmaların yapıldığını belirterek, ziyareti sırasında yaralılardan ve yakınlarından kazanın oluş şeklini dinlediğini aktardı.



İddiaların araştırılacağını vurgulayan Bakan Soylu, kazanın meydana gelişi ile ilgili bir şey söylemenin "ilk ağızda" doğru olmayacağını bildirdi.



Soylu, "Bu kazaları önemsememiz gerekiyor. Di̇kkatsi̇zli̇k, tedbi̇rsi̇zli̇k, ihmal ve acelecilik... Maalesef hem yakınlarımıza büyük bir maliyet olarak hem de ülkemizin yaşadığı bugünlerde hepimizi üzen önemli olaylara sebebiyet veriyor. Yapmamız gereken sürat yapmamak." diye konuştu.



Otobanlara getirilen 120 kilometre hız sınırından rahatsız olanları anlamakta zorluk çektiğini belirten Soylu, alınan tedbirler sayesinde geçen yıl aynı aya ve bir önceki aylara göre kazalardaki ölümlerin yüzde 40 oranında azaldığını kaydetti.

Kazaların meydana gelmesinde en önemli etkenlerden birinin aşırı sürat olduğuna işaret eden Soylu, düşük süratle meydana gelen kazalarda kişilerin daha güvende bulunacağını vurguladı.



Polatlı'da mevsimlik tarım işçilerinin karıştığı kazayı da hatırlatan Soylu, İçişleri Bakanlığı olmak üzere valilere, emniyete ve jandarma dahil olmak üzere herkese sorumluluk düştüğünü belirterek, "Mevsimlik işçi çalıştıran ve onları taşıyan kişilere de sorumluluk düşüyor." dedi.



Otobüs şirketleri sahipleri de dahil olmak üzere, toplu taşıma yapan kişilere de sorumluluk düştüğünü anlatan Soylu, bayram süresince denetimlerde görevli personel sayısını geçen yıla oranla iki katına çıkaracaklarını bildirdi.



"Frene değil, kurala güven"



Vatandaşlardan araç kullanırken çok dikkatli olmalarını isteyen Bakan Soylu, dünden itibaren alınan tedbirleri bir kampanyaya dönüştürme heyecanını yaşadıklarını ancak sabah meydana gelen trafik kazasından da ciddi şekilde etkilendiklerini aktardı.



Bakan Soylu, "Vatandaşlarımız... Ne olursunuz gideceğimiz yere yarım saat, 1 saat geç gidelim ama sağ salim bir şekilde gidelim. Buradaki sözümüz çok açık ve net. 'Frene değil, kurula güven.).. Burada kazanın neden kaynaklandığını arkadaşlarımız tetkik edecekler. Bildiğimiz 4-5 sebep vardır. Bu sebeplerden birisidir. Bulmaca gibi bir durum söz konusu değildir. Çok dikkat etmemiz gereken bir sürecin içerisine giriyoruz. Sürücülerimizin çok dikkatli olması gerekir. Özellikle yedek şoförlerle otobüslerin dinlenmeli bir şekilde gitmesi gerekir. Tüm mola yerlerinde sürücülerin telefonlarına yolda daha dikkatli olmaları konusunda mesaj gelecek. Bir taraftan 24 saat süren denetimlerimiz devam edecek. Güvenlik teşkilatı olarak bilmenizi isterim ki milletimizin bayramını huzurlu bir şekilde geçirmesi için tatil yapmayacağız." diye konuştu.



Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Bakan Soylu, sürücüleri ise kurallara riayet etmeleri, sürat yapmamaları ve özellikle emniyet kemerlerini takmaları için uyardı.



Özellikle arka koltukta emniyet kemeri takmanın önemine de değinen Soylu, takla atan bir aracın arka koltuğu ile ön koltuğu arasında bir ayırımın olmadığını vurguladı.



Kafa travmaları ve araçtan fırlamaların ya ölümle sonuçlandığını ya da hayat boyu devam eden etkileri olduğunu bildiren Soylu, basından da özellikle bayramda topyekun bir seferberlik sergilemesini istedi.



Eksiklerin olacağını, yazılacak bir yazı ya da haberde yapılan bir uyarının bir insanın hayattan bağını koparmasına engel teşkil edeceğini anlatan Soylu, "Her şeyi devletten beklemeyelim." dedi.



Toplumun itibar ettiği insanların da bu konuda kendi değerlendirmelerini ortaya koymasıyla bayram süresince meydana gelebilecek kazalarda ciddi azalma olmasını temenni eden Bakan Soylu, alınan tedbirler sayesinde geçen Ramazan Bayramı'nda meydana gelen kazaların bir önceki Ramazan Bayramı'na oranla yüzde 36 azaldığı bilgisini paylaştı.