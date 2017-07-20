Bakan Soylu: Necmettin öğretmenin kanı yerde kalmadı, 5 terörist etkisiz hale getirildi

Soylu, şu açıklamalarda bulundu;



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, twitter hesabından "Kahramanlarımız Tunceli Pülümür 'de şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın kanını yerde bırakmadı. Bu gece ve sabah 5 terörist etkisiz." açıklamasında bulundu.



Tunceli Valiliği'nden açıklama

Tunceli Valiliği: Öğretmen Necmettin Yılmaz'ı kaçırarak şehit eden 6 PKK'lı terörist aynı bölgede tespit edilerek silahlı İHA'lar ile vurularak öldürüldü.

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Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca 19 Temmuz 2017 günü Nazımiye ilçemiz mülki sınırları içerisinde icra edilen keşif gözetleme faaliyetleri esnasında, SİHA tarafından bir grup terör örgütü mensubunun tespit edilmesine müteakip SİHA ile vurulmuş ve bölgede operasyon başlatılmıştır.

Bahse konu bölgede devam eden operasyon kapsamında yapılan arama/tarama faaliyetlerinde; (6) terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir.

Ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarının 16 Haziran 2017 Tarihinde Tunceli-Pülümür Karayolunda Şehit edilen Öğretmenimiz Necmettin Yılmaz’ı kaçıran ve Şehit eden grup olduğu anlaşılmıştır.

Bölgede (1) adet M-16 Piyade Tüfeği , (4) adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, (1) adet Tabanca, (200)gr C4 patlayıcı, (5) adet sırt çantası ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





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