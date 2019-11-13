Bakan Soylu: Önümüzdeki günlerde...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'lı teröristlerin iadesiyle ilgili "Kimsenin teröristinin oteli değiliz. Almanya ve Hollanda alacaklarını teyit etti. Ayrıca yakın bir zamanda DEAŞ'ın önemli bir adamını Suriye'de ele geçirdik" dedi. Soylu, önümüzdeki günlerde FETÖ'ye karşı çok önemli bir operasyon yapılacağını da söyledi.
GÜNDEM 13.11.2019, 11:08 13.11.2019, 11:12
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