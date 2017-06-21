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Bakandan zeytinlik açıklaması: Tekrar gündeme gelebilir

Hükümet, zeytinlikleri imara açarak talan edilmesi düzenlemesinde ısrarını sürdürüyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, zeytinliklerle ilgili 1939 yılında çıkartılan düzenlemenin ihtiyaçları karşılamadığını, tasarının bu nedenle yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.

AKP, zeytinliklerin sanayileşme adı altında imara açılması hazırlıklarına gösterilen tepkiler üzerine geri çektiği düzenlemeyi, geri getirme ısrarını devam ettiriyor.

Son açıklama Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'den geldi.

Özlü, zeytinliklerin imara açılması düzenlemesinin yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.

Düzce'de bir iftar sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özlü, zeytinliklerin yoğun bulunduğu alanlardaki hedeflerini de anlattı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #faruk özlü #Zeytin
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