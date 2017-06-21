Hükümet, zeytinlikleri imara açarak talan edilmesi düzenlemesinde ısrarını sürdürüyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, zeytinliklerle ilgili 1939 yılında çıkartılan düzenlemenin ihtiyaçları karşılamadığını, tasarının bu nedenle yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.

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