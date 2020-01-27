Bakanlardan ortak deprem açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bugün itibarıyla hem Malatya'da hem de Elazığ'da kamu kurumları çalışmaya başladı." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da şu ana kadar 45 barınma alanının belirlendiğini, buralarda yemek ve iaşe ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Bakan Soylu, Elazığ merkez Aşağı Holpenk'te 1000 konteynerlik geçici konaklama merkezinin yapımına başlandığını bildirdi.

41 bin lira acil yardım ödeneği

Bakan Soylu, Elazığ merkez Aşağı Holpenk'te 1000 konteynerlik geçici konaklama merkezinin yapımına başlandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek. Orta hasarlı evler için hemen 5 bin lira acil yardım ödeneği, 27 bin lira uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz."

Soylu, köylerde yıkılan evler için de 16 bin lira destek vereceklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca: Tedavileri devam eden 86 yaralımız var

Depremde Elazığ'da 35, Malatya'da 4 olmak üzere 39 vatandaşın hayatını kaybettiğini aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hastanelere müracaat eden bin 607 kişiden 86'sının tedavilerinin devam ettiğini söyledi.

Bu yaralılardan 18'inin yoğun bakım servisinde olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirten Koca, şöyle konuştu:

"Özellikle çadırlarda ve yerleşim yerlerinde acil ikinci basamak sağlık hizmeti vermek üzere yaygın sahra üniteleri açmaya başladık. Bütün ilçelerde mobil sağlık ekipleri hizmet vermeye devam ediyor. İl merkezinde acil ikinci basamak sahra üniteleri var. Bunları daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Taburcu ettiğimiz hastalara evde bakım hizmetine başladık. Çadır ve toplu alanlarda kronik hastaların tespitini ve ilaca erişimini sağladık. Ayrıca psikososyal destek planlandı. Bunun dışında, Azize Çelik'in genel durumu iyi, bilinci açık. Tedbir amaçlı tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Eşi ve iki çocuğuna gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra serviste takipleri devam ediyor. Genel durumlarının iyi olduğunu söyleyebiliriz. 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız ve annesi Ayşe Yıldız'ın tedavileri de devam ediyor. Yüsra'nın bacaklarında hafif ezikler vardı, ödem nedeniyle bir müdahale yapılmıştı. Tedbiren yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, annesinin bugün diyalize alınması planlanıyor."

UMKE, 112 Acil ve destek ekipleri dahil sahada 2 bin 620 kişinin hizmet verdiğini vurgulayan Koca, "Bütün hastanelerimizde sağlık hizmeti verme anlamında yeterli olduğumuzu, herhangi bir sağlık kuruluşumuzun depremden hasar görmediğini ve özellikle yaralılarımızın başta şehir hastanesi olmak üzere üniversite hastanemizde tedavi edildiğini söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyi

Hükümetin çalışmaları yerinde değerlendirdiğini ifade eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de devletin milletin yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütün imkanların seferber edildiğini hatırlatan Gül, devlet ve milletin el ele olduğunu, birlik içerisinde acıların sarılmaya devam edildiğini vurguladı.

Depremden etkilenen bölgelerde adliye hizmetlerinin devam ettiğini bildiren Gül, tedbiren Adıyaman Cezaevi'ndeki hükümlü ve tutukluların başka cezaevlerine nakledildiğini anımsattı.

Adalet Bakanı Gül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm cezaevlerindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyidir, etkilenen olmamıştır. Sivrice Cezaevi'nde bulunanlar tedbiren iki cezaevine nakledilmiştir. Tüm hizmetler, adliye, otopsi hizmetleri vatandaşlarımızın kimlik tespitleri, ölüm sebepleri de titizlikle yerine getirilmiştir. Deprem esnasından itibaren Türk Ceza Kanunu (TCK) anlamında suç teşkil eden tüm hususlarla ilgili Ankara, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmalarını büyük bir titizlikle devam ettirmektedir. Birliğimize, beraberliğimize kasteden her türlü fiil, davranış titizlikle takip edilmektedir."

Kurtulmuş: Depremden etkilenen kalmaması için gayret sarf edilecek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise "Bundan sonra yaralar hızla sarılacaktır. Depremden etkilenen aç ve açıkta kimsenin kalmaması için gayret sarf edilecektir. Devletimiz, bütün vatandaşlarımızın yanında olacaktır." diye konuştu.

Milletin tamamına da teşekkür edilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, düzenlenen yardım kampanyaları ile birlik ve beraberlik örneği gösterildiğini kaydetti.

Numan Kurtulmuş, "Milletimizin bütün fertlerine, zor anda bir araya gelme becerisini gösteren 81 milyon yurttaşımıza yürekten teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Allah bundan sonra bize böyle acılar göstermesin. Süratle bu depremin sonuçları, en iyi şekilde sarılacak ama bundan sonraki depremlere karşı çok daha hazırlıklı olacak bütün çalışmaları ilgili bakanlarımız, arkadaşlarımız yerine getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.