Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Arıtılmış Atık Suların Yeniden Kullanımı Projesi" ile atık su kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kentsel ve endüstriyel arıtılmış atık suların yeniden kullanımı için ulusal ve uluslararası uygulamalar ile standartlar araştırılarak Türkiye'ye özgü yasal çerçeve oluşturulacak.



Teknik ve idari kriterlerin önerilmesi amacıyla Bakanlık ve Selçuk Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile "Arıtılmış Atık Suların Yeniden Kullanımı Projesi" başlatıldı.



Proje kapsamında, arıtılmış atık suların yeniden kullanımına ilişkin uluslararası mevzuat ve uygulamalar değerlendirilerek, ulusal mevzuat revize edilecek.

Atık suların yeniden kullanım kategorilerinin her biri için uygulanabilecek alternatif arıtma teknolojileri, su kalite kriterleri, izleme sıklıkları ve depolama yapılarak yeniden kullanımı halinde depolama kalite kriterleri belirlenecek.



Atık suların yeniden kullanımında mevcutta uygulanan arıtma teknolojileri değerlendirilecek ve yeniden kullanım alanlarının her biri için kılavuz, el kitabı ve broşürler hazırlanacak. Arıtılmış atık suların yeniden kullanımında fayda, maliyet analizi yapılacak.



Bu yılın sonuna kadar bitirilmesi planlanan projenin ayrıca, atık su kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlaması, özelleştirme için fırsatlar sunması, temiz su kaynaklarına olan talebin azalmasına sebep olması ve bu sayede ulusal kalkınmaya katkı sağlaması öngörülüyor.