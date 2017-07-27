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Bakanlık eski çalışanlarına gözaltı kararı

Gümrük Bakanlığı eski çalışanlarından 38'i hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verildi.

Bakanlık eski çalışanlarına gözaltı kararı

Gümrük Bakanlığı eski çalışanlarından 38'i hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verildi.
 

Etiketler; #fetö #Gümrük Bakanlığı
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