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Bakanlık'tan 'hero tişört' genelgesi

Adalet Bakanlığı'ndan "Hero" tişörtü tartışmalarının ardından genelge gönderildi. Davaları etkileyecek, mesaj içerikli giysiler toplatılacak.

Bakanlık'tan 'hero tişört' genelgesi
Adalet Bakanlığı'ndan "Hero" tişörtü tartışmalarının ardından genelge gönderildi. Davaları etkileyecek, mesaj içerikli giysiler toplatılacak.

 
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