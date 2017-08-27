Hemen işleme konmayacak... Bakan az önce Twitter'dan duyurdu
Hemen işleme konmayacak... Bakan az önce Twitter'dan duyurdu
Güneş'ten flaş karar! 4 isim kadro dışı
Güneş'ten flaş karar! 4 isim kadro dışı
Festival dönüşü feci kaza! Genç kız hayatını kaybetti
Festival dönüşü feci kaza! Genç kız hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Deprem oldu
SON DAKİKA: Deprem oldu

Bakanlıktan kazaların yoğun yaşandığı yollar için özel uyarı

İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tatiline çıkan vatandaşları, trafik kurallarına uymaları konusunda kısa mesajla uyardı.

Bakanlıktan kazaların yoğun yaşandığı yollar için özel uyarı

İçişleri Bakanlığı, bayramlarda en fazla ölümlü kazanın yaşandığı beş bölgede mola yerlerindeki vatandaşları uyarmak için cep telefonlarına lokasyon bazlı kısa mesaj gönderdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatilinde trafiğe çıkan vatandaşların kurallara uyması ve dikkatli olması için cep telefonlarına, özellikle kazaların yoğunlaştığı beş bölgedeki mola noktalarında lokasyon bazlı otomatik SMS yollandı.

Mesajda "Bayramlarda en fazla ölümlü kazaların yaşandığı yol üzerindesiniz. Lütfen kurallara uyun. Hız yapmayın. Arka koltukta da kemerinizi takın. #FreneDeğilKuralaGüven. Hayırlı bayramlar." ifadelerine yer verildi.

Kısa mesajlarla vatandaşları bu noktalara birkaç yüz kilometre kala uyarmayı hedefleyen bakanlık, bu uygulamayı ilk kez gerçekleştiriyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #içişleri bakanlığı #Kurban Bayramı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Turizm merkezi güzergahlarında bayram yoğunluğu
Sonraki Haber
İngiltere'de polise saldırıya ilişkin gözaltı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.