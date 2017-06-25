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Balıkesir Bandırma'da deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 08.52'de Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Balıkesir Bandırma'da deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde deprem oldu.

Saat 08.52'de olduğu belirtilen depremin büyüklüğünün 3,2 olduğu belirtildi.

Yerin 7,64 kilometre derinliğindeki deprem sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise deprem Bursa'nın Karacabey ilçesinde oldu.

Kandilli verilerine göre, depremin saat 08.52 ve büyüklüğü 3,2.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Balıkesir #Bandırma #deprem
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