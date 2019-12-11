Balıkesir'de deprem! İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, İzmir, Bursa ve çevre illerde de hissedildi
Balıkesir'de 4, 6 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu. Depremin en çok hissedildiği noktalarda vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Yaşanan deprem Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, İzmir, Bursa ve çevre illerde de hissedildi.
GÜNDEM 11.12.2019, 19:06
Deprem korkuya neden oldu, vatandaşlar evlerine giremedi.
Balıkesir'de peş peşe deprem yaşandı. 23.14'te 4,6, 23.24'te de 4,3 ve 23.46'da 4,0 şiddetinde deprem oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Depremleri en çok hisseden Altıeylül ilçesi Akçaköy Mahallesi sakinleri geceyi dışarda geçirdi.
Bazı evlerde de küçük çatlaklıklar oldu. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Yaşanan deprem Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, İzmir, Bursa ve çevre illerde de hissedildi.
ulusal.com.tr
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