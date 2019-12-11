Balıkesir'de deprem! İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, İzmir, Bursa ve çevre illerde de hissedildi

Deprem korkuya neden oldu, vatandaşlar evlerine giremedi.

Balıkesir'de peş peşe deprem yaşandı. 23.14'te 4,6, 23.24'te de 4,3 ve 23.46'da 4,0 şiddetinde deprem oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Depremleri en çok hisseden Altıeylül ilçesi Akçaköy Mahallesi sakinleri geceyi dışarda geçirdi.

Bazı evlerde de küçük çatlaklıklar oldu. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Yaşanan deprem Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, İzmir, Bursa ve çevre illerde de hissedildi.



ulusal.com.tr