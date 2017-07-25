İl Emniyet Müdürlüğü ve Dursunbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüte yönelik soruşturma kapsamında ilçede önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında iş adamlarının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında iş adamlarının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Dursunbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüte yönelik soruşturma kapsamında ilçede önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
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