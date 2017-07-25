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Balıkesir'de iş adamları gözaltına alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında iş adamlarının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de iş adamları gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ve Dursunbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüte yönelik soruşturma kapsamında ilçede önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında iş adamlarının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler; #Balıkesir
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