Balıkesir depremiyle ilgili uzman yorumu

Prof. Dr. Doğan Perinçek Balıkesir'de meydana gelen depremi Ulusal Kanal canlı yayınında değerlendirdi.

Yeşim Eryılmaz'ın sunduğu Gece Görüşü programına telefonla bağlanan Perinçek, "Artçıların olmasıyla tehlikenin geçtiğini düşünüyorum" dedi.

Perinçek, "Giderek zemine doğru bir kırılma var. İlginç olan bir şey var bu civarda belirgin bir fay olmadığı halde bu depremleri gördük, o bakımdan benim dikkatimi çekti. Özetle tehlikenin geçtiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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