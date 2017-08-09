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Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 21 tutuklama

"ByLock" kullandıkları belirlenen 31 şüpheliden 21'i tutuklandı

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 21 tutuklama

Balıkesir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, Kütahya, Kastamonu, Tokat, Yozgat, Antalya, Hatay, Bitlis, Kocaeli, Kahramanmaraş, Çanakkale, Malatya, Batman ve Manisa'da 1 Ağustos'ta 64 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonun devamında 8 kişiyi daha yakaladı.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 31 zanlıdan 21'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 22 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

1 Ağustos'ta 18 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, "ByLock" kullandıkları belirlenen 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Balıkesir #fetö #pdy #gözaltı
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