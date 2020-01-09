Balistik füze nedir? Balistik füze nükleer silah mıdır? İran'ın elindeki balistik füzeler...

Nükleer, kimyasal ve biyolojik başlık ya da birden fazla başlık bulundurabilen güdümlü ve güdümsüz füze sistemidir. Üç menzil türü vardır. Kısa menzilli olan balistik füze 150-1000 km uzaklığına atılabilir. Orta menzilli balistik füze, 1000-3000 km uzaklığı arasına atılabilir. Uzun menzilli(kıtalararası) balistik füze 5000 km ve üzeri olan uzaklıklara atılabilir.

Balistik füzelere karşı koyabilen anti-balistik füze vardır. Balistik füze saldırıları anti-balistik füze ile engellenebilir.

İran'ın elinde bilindiği üzere 300 km ila 2500 km menzilli balistik füzeler var, tam sayıları ise bilinmiyor.

BALİSTİK FÜZE NÜKLEER MİDİR?

Füzenin üzerine takılan başlığa göre şekillenen füze, eğer nükleer yüklü başlık takılırsa, nükleer silah olarak kullanılabilir

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