Balistik füze nedir? Balistik füzelerin menzili ne kadar? Balistik füze nükleer silah mıdır? 

Nükleer, kimyasal ve biyolojik başlık ya da birden fazla başlık bulundurabilen güdümlü ve güdümsüz füze sistemidir. Üç menzil türü vardır. Kısa menzilli olan balistik füze 150-1000 km uzaklığına atılabilir. Orta menzilli balistik füze, 1000-3000 km uzaklığı arasına atılabilir. Uzun menzilli(kıtalararası) balistik füze 5000 km ve üzeri olan uzaklıklara atılabilir.

Balistik füzelere karşı koyabilen anti-balistik füze vardır. Balistik füze saldırıları anti-balistik füze ile engellenebilir.

BALİSTİK FÜZE NÜKLEER MİDİR?

Füzenin üzerine takılan başlığa göre şekillenen füze, eğer nükleer yüklü başlık takılırsa, nükleer silah olarak kullanılabilir

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