Baltık planına neden onay verildi?

Baltık planına neden onay verildiğini açıkladı. 4'lü liderler zirvesinin her yıl tekrar yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Londra'da katıldığı NATO Zirvesi sonrası gazetecilere değerlendirmeler yaptı.

NATO üyeleri Türkiye'nin "YPG'yi terör örgütü olarak tanıyın" talebini reddetmişti. Ankara ise buna karşılık ittifakın Baltık planını kabul etmemişti. Ancak İngiltere toplanan NATO Liderler zirvesinde Türkiye planı onayladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YPG tanınmadan neden plana onay verildiğini anlattı. Plan için 6 aylık komisyon süreci işletileceğini belirtti.

Erdoğan, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı 4'lü liderler zirvesinin 2020'nin Nisan ayında tekrarlanacağını ifade etti. Libya ile yapılan mutabakatın Londra'daki görüşmede gündeme geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, firari FETÖ'cü Adil Öksüz'e operasyon yapılabileceğinin sinyalini verdi. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanıp getirilmesini hatırlattı.

ulusal.com.tr