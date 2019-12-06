Mehmetçik bölgeyi PKK'dan temizledikten sonra ardında bıraktıklarını da temizliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekat bölgesinde patlayıcı temizliği yapıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre şimdiye kadar 1381 el yapımı patlayıcı ile 752 mayın imha edildi.

Komandolar bölge halkının güvenliği için çok dikkatli çalışıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, tititzlikle yürütülen çalışmalara ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Mehmetçik ev ev,sokak sokak her köşede mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yürütüyor.

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