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Barkın Bayoğlu hayatını kaybetti

Motosiklet camiasının usta ismi Barkın Bayoğlu, dün gece İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Barkın Bayoğlu hayatını kaybetti

"Altın Elbiseli Adam" lakabıyla bilinen ünlü Motosiklet ve Model Araç Uzmanı Barkın Bayoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletiyle kaza yaparak hayatını kaybetti. 

Ambulansla hastaneye kaldırılan Bayoğlu tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Bayoğlu'nun ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. /Hürriyet

Etiketler; #Barkın Bayoğlu #Altın Elbiseli Adam
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