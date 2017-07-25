"Altın Elbiseli Adam" lakabıyla bilinen ünlü Motosiklet ve Model Araç Uzmanı Barkın Bayoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletiyle kaza yaparak hayatını kaybetti.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Bayoğlu tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Bayoğlu'nun ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. /Hürriyet
Motosiklet camiasının usta ismi Barkın Bayoğlu, dün gece İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
"Altın Elbiseli Adam" lakabıyla bilinen ünlü Motosiklet ve Model Araç Uzmanı Barkın Bayoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletiyle kaza yaparak hayatını kaybetti.
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