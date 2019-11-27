banner1199

banner1197

Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişimiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evindeki hırsızlık girişimiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı.

GÜNDEM 27.11.2019, 23:03
Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişimiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 gün önce Tarabya'daki bir sitede oturan Fener Rum Patriği Bartholomeos’un evine giren hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. 

Kimliği belirlenen şüpheliler takibe alındı. Kartal Dragos'ta düzenlenen operasyonda, biri yaralı olmak üzere 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ele geçirildiği öğrenildi.

Yaralanan şüpheli, hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
#istanbul
Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P