Bartın'da FETÖ/PDY davasında "mühendislerden sorumlu il imamı" olduğu öne sürülen tutuklu sanık Ozan Çelik'e 9 yıl 10 ay 15 gün, eski orman mühendisi Erkan Sade'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ/PDY'nin "mühendislerden sorumlu il imamı" ve "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Ozan Çelik ve eski orman mühendisi Erkan Sade, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Çelik, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını savunarak, Bank Asya'daki hesabını örgütün okullarında okuyan çocuklarının masrafları için açtığını ileri sürdü.



Diğer sanık Sade de üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Üniversite yıllarımda maddi imkansızlıklardan dolayı örgütün evlerinde kaldım. Türk adaletine güveniyorum. Verilecek karara karşı boynum kıldan incedir. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.



Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan Çelik'e 9 yıl 10 ay 15 gün, Sade'ye de 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.



Ayrıca heyet, Çelik'in tutukluluk halinin devamına, Sade'nin ise adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmetti.