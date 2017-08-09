Genç futbolcu beyin kanaması geçirdi! Durumu ciddi
Genç futbolcu beyin kanaması geçirdi! Durumu ciddi
Ankara'da silahlar çekildi: Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var
Ankara'da silahlar çekildi: Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var
Başsavcılık harekete geçti
Başsavcılık harekete geçti
Galatasaray'dam Arda Turan hamlesi
Galatasaray'dam Arda Turan hamlesi

Bartın Üniversitesi'nden 31 ülkeye FETÖ mektubu

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 31 ülkeye FETÖ'nün darbe girişiminin iç yüzünü anlatan bir mektup yazdı.

Bartın Üniversitesi'nden 31 ülkeye FETÖ mektubu

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 31 ülkeden 80 üniversite, uluslararası yükseköğretim dernekleri ile konsolosluklara Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin iç yüzünü anlatan bir mektup yazdığını bildirdi.
Uzun'un Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan mektubunda, FETÖ'nün masum insanları katletmekten çekinmediği belirtildi.
15 Temmuz 2016'da, Türk milletinin ilk kez anayasal düzenin itibarsızlaştırılamayacağını yüksek sesle dile getirdiği ifade edilen mektupta, "15 Temmuz gecesinde yaşanan şiddetli çatışmalara maruz kalan ve vatanının birlik ve beraberliği için savaşan 250 vatan kahramanı şehit olmuş, binlerce vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu yasa dışı örgütün, devlet içerisine yerleşerek bütün kurumlara yayılan, devlet içinde ayrı bir devlet gibi örgütlenen bir şebekenin girişimi olduğu alenen ortaya çıkmıştır." ifadelerine yer aldı.
FETÖ'nün, yurt dışında faaliyetlerini sürdürdüğü ve Türkiye'nin güvenilmeyen bir ülke olduğu fikrini alçakça servis ettiği ifade edilen mektupta, şunlar kaydedildi:
"Terör örgütü, dünya kamuoyuna Türkiye'nin güvenilmeyen ve emniyetsiz bir ülke olduğu fikrini servis ederek Türkiye Cumhuriyeti hükümetini itibarsızlaştırma kampanyasını uygulamaya sokma çabaları yürütmektedir. Fakat hepimizin de bildiği gibi ülkemizdeki insanlar başarısız darbe girişiminin ertesi gününden itibaren bile huzur içinde normal yaşamlarına devam etmişlerdir. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde de tüm yaşamın, aktivitelerimizin ve bilimsel çalışmalarımızın olağan şekilde de devam ettiğini bilmenizi isteriz."

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Bartın Üniversitesi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Akıncı Üssü davasının yedinci celsesi tamamlandı
Sonraki Haber
TFF'den talimat ve statülerde değişiklik
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.