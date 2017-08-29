CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Barzani'ye yakın haber sitesi Rudaw'a verdiği röportajda Irak'ın kuzeyinde yapılmak istenilen referanduma değindi. "Elbette bütün halkların bağımsızlık hakkı var" diyen Yılmaz "Tek başına böyle bir karara gidilmesini biz doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı

CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Irak'ın kuzeyinde yapılmak istenilen bağımsızlık referandumu hakkında konuştu.



Barzani'ye yakın haber sitesi Rudaw'a röportaj veren Yılmaz, Kürdistan Bölgesi yetkililerinin Türkiye'ye yaptıkları ziyaretlerde CHP'yle görüşmemesini eleştirdi. Yılmaz "Bölgesel Kürt Yönetimi bütün yumurtalarını sadece AKP sepetine koymasın. AKP bugün var yarın yok." dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Barzani'nin yapmak istediği bağımsızlık referandumuna nasıl baktıklarına dair soruya da yanıt verdi.



"REFERANDUM KARARINI DOĞRU BULMUYORUZ: Bizim görüşümüz belli. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Biz, Bölgesel Kürt Yönetimi'nin, Irak Anayasası çerçevesinde meşru bir yapı olduğunu görüyoruz. Bu yapıyla ilişkileri, Türkiye'nin geliştirmesi ve en üst düzeye, noktaya çıkarmasını da destekliyoruz… Bağımsızlık kararı, tek başına böyle bir karara gidilmesini de biz doğru bulmuyoruz… Kürt halkının bir halk olarak, bağımsızlık hakkı mı? Elbette bütün halkların bağımsızlık özlemi ve hakkı olduğunu düşünüyoruz… Bu işleri yapmanın bir yolu var... Bunu böyle sert bir adımla, bölgedeki dengeleri veya içerdeki unsurları çok fazla gözetmeden yapmanın da, hem bölgedeki halklara hem yapılara hem de ülkelere zarar vereceğini düşünüyoruz."



ulusal.com.tr