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Barzani sınırı aştı

Barzani'nin sitesi Rudaw, yayınladığı referandumla ilgili haritada, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunu sözde Kürdistan'a dahil etti

Barzani sınırı aştı

Irak'ın kuzeyindeki kukla yönetim tarafından sürdürülen referandum çalışmaları başta Türkiye, Suriye ve İran olmak üzere bölge ülkelerinin sert tepkileri arasında devam ediyor.

Aydınlık'ın haberine göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin yayın organı Rudaw'ın da yayınlarında referanduma ilişkin propaganda çalışmalarına yoğun yer ayırdığı görülüyor.

Rudaw'ın bugün Twitter adresinden paylaştığı iki ayrı görsel, referandumun gelecek hedefleri konusunda önemli ipuçları veriyor.

'Referandum hakkındaki fikir ve görüşlerinizi bizimle paylaşın' temalı görsellerde Türkiye'nin binlerce şehit vererek savunduğu güneydoğu illeri sözde Kürdistan'ın bir parçası olarak gösteriliyor.

Görselde, Irak ve Suriye'ye ait bazı bölgelerin de söz konusu haritaya dahil edildiği açıkça görülüyor.

İşte o görseller





RUDAW'IN SÖZDE HARİTASINDA YER ALAN TÜRKİYE ŞEHİRLERİ:



ulusal.com.tr

Etiketler; #barzani #rudaw #türkiye #referandum #kürdistan
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