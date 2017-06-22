"Referanduma karşı çıkılırsa çok kanlı bir savaş yaşanır." Tehdit dolu bu sözler Türkiye'de kırmızı halılar ve devlet töreni ile karşılanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Lideri Mesut Barzani'ye ait. Barzani "bağımsızlık referandumu" yapma kararlarından vazgeçmeyeceklerini açıkladı.
Referandumun defalarca ertelendiğini belirten Barzani "Bütün sorunları çözelim diye, bölge istikrara kavuşacak diye beklersek, muhtemelen çok uzun süre bekleyeceğiz" diye konuştu.
Referandumun iptal edilemeyeceğini açıklayan Barzani "Bu geri döndürülemez bir karar" ifadelerini kullandı.
Barzani, referanduma karşı çıkanları da tehdit etti, "bölgesel hükümet ile merkezi hükümet arasında var olan durum sürdürülebilir değil. Kan gölünden kaçınmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Eğer bir yerde savaş olacaksa, çok ölümcül bir savaş olacak" dedi.
Barzani, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu ve merkezi hükümetle sürekli konuları koordine ettiklerini de kaydetti.
ulusal.com.tr
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Adil Aydın - 3 gün önce
Kukla, abd-israil adına konuşuyor.
GS - 3 gün önce
Du bakali n'olcek?