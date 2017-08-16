Irak'ın kuzeyinde bağımsızlık referandumunu destekleyen Türkiye'deki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir heyetin geçen hafta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiği öğrenildi. Heyet, Kılıçdaroğlu'dan referandumla ilgili çekince duymaması gerektiğini savundu. CHP lideri ise siyasi bir değerlendirmede bulunmadı

Türkiye'deki "bağımsız Kürdüstan" referandumunu ve Barzani yanlısı parti ve sivil toplum kuruluşları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.



Milliyet Gazetesi'nin haberine göre görüşme 11 Ağustos'ta yapıldı. Heyette Kürdistan Demokrat Partisi-Bakur, Kürdistan Sosyalist Partisi, Kürdistan Özgürlük Partisi, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi ve Azadi İnisiyatifi’nden temsilciler yer aldı. Kılıçdaroğlu’na, Türkiye’nin bu referandumdan çekince duymaması gerektiğini görüşü aktarıldı.



Haberde Kılıçdaroğlu’nunsa düşünceleri not ettiği, ancak siyasi bir değerlendirmede yapmadığı vurgulandı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, referandumun Irak'ı bölebilecek bir tehlike olduğunu söylemişti. Kılaçdaroğlu ne referandum döneminde Türkiye'de göndere çekilen Kürdistan flamasına tepki gösterdi ne de bağımsızlık referandumuna ilişkin bir açıklama yaptı.



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