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Başakşehir'de plastik madde üretimi yapan iş yerinde yangın

İstanbul Başakşehir'de plastik madde üretimi yapan 3 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangın binada hasara neden oldu.

Başakşehir'de plastik madde üretimi yapan iş yerinde yangın

Kimyasal maddeler cayır cayır yandı, ortalık dumana boğuldu. 

İstanbul Başakşehir'de plastik madde üretimi yapan 3 katlı bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İkitelli Sanayi sitesindeki yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi seferber oldu.

İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Peş peşe yanan fabrikaların ardından başlatılan soruşturma genişletildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #başakşehir #yangın
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