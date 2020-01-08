Başaran: ABD, bu saldırıyı beklemiyordu

Başaran, verilen misillemeye karşı, "Beklenmeyen bir yanıt değildi. Süleymani'ye yapılan suikast karşılığında bir cevap vermesi bekleniyordu. Milis gruplar tarafıyla bir yanıt verilmesi bekleniyordu fakat İran, direkt devlet düzeyinde bir karşılıkta bulundu. Ortadoğu'daki Şii milis grupları öne sürmedi, onların güvenini tazeledi. ABD'ye karşı sorumluluğu tamamen üstlenecek bir davranış sergiledi. Bu davranışın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Saldırıları takiben basına yansıyan haberleri gördüğümüzde de şunu anlıyoruz. İran süreci daha da germek istemiyor. Suikaste karşılık devlet düzeyinde meşru bir misilleme yapıp bölgede istikrarın devam etmesini ve ABD'nin bölgeden çekip gitmesini istiyor. Bu süreçten sonra ABD'nin vereceği yanıtın, barış sürecini sabote edip etmeyeceğini, olayın savaşa evrilip evrilmeyeceğini göreceğiz.

Amerika'da birçok uluslararası uzman, İran'ın cevabını milis unsurlarla vereceğini düşünüyordu. Böyle bir yanıt beklemiyordu muhtemelen, İran bir derece krizin kontrol dışına çıkmasına engel oldu aslında. Devlet olarak, kendisine, yapılan saldırıyı kabul etmiyorum ve yanıt veriyorum dedi. ABD'liler bu durumu değerlendiriyordur muhtemelen ama İran'la kontrollü bir kriz ABD'nin işine gelir fakat kontrol dışına çıkan bir durum ABD'nin işine gelmeyebilir. ABD bunu istemeyebilir, bu sessizlik bundan kaynaklanıyor olabilir aslında. ABD beklediğinden daha sert bir yanıt aldığı için olası gelişmeleri belirlemeye çalışıyordur" dedi.

Hizbullah'ın yaptığı, ABD, İran'ı vurursa İsrail'e saldırı düzenleriz açıklaması hakkında ise, "İran vekil unsurlarla değil doğrudan cevap verdi fakat İran bölgede çok etkili, İran eğer isterse vekil aracı olan Hizbullah'la ABD'nin partneri olan İsrail'e bir yanıt verebilir. İran bugün Suudi Arabistan'a Yemen üstünden tepki verebilir. Suriye'de yine Şii milis güçleriyle karşılık verebilir. Yani İran'la olacak bir savaş İran sınırlarıyla sınırlı kalmaz. Ülkenin dışına taşınır. Bu riski Amerika göze almak istemeyecek olabilir diye düşünüyorum" diyerek ABD'nin muhtemel düşüncelerini dile getirdi.



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