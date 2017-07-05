Başbağlar'da katledilen 33 köylü için İstanbul'da da anma töreni düzenlendi. Anmaya çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı. Yapılan konuşmalarda "Sivas katliamı neyse Başbağlar katliamı da odur" denildi. Terör örgütü PKK eliyle gerçekleştiren katliamın arkasında da Amerika ve İsrail'in olduğu vurgulandı.

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