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Başbağlar'da katledilen 33 köylü İstanbul'da anıldı

Başbağlar'da katledilen 33 köylü için İstanbul'da da anma töreni düzenlendi. Anmaya çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı. Yapılan konuşmalarda "Sivas katliamı neyse Başbağlar katliamı da odur" denildi. Terör örgütü PKK eliyle gerçekleştiren katliamın arkasında da Amerika ve İsrail'in olduğu vurgulandı.

Katliamın 24'üncü yılında bir araya geldiler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslendiler.

5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyündeki PKK baskınında katledilen 33 köylü İstanbul'da anıldı. 

Başbağlar Köyü Derneği tarafından düzenlenen anma törenine çok sayıda siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı.

Anma programı 33 yurttaş için kuran okunmasıyla başladı. 

Ardından ortak bir basın açıklaması yapıldı. 

Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Anma törenine Vatan PArtisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in gönderdiği mesaj da okundu..

AKP Erzincan Milletvekili Serkan Bayram da bir konuşma yaptı. "Faillerin yakalanması içimizde bir uhdedir" dedi. 

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın ve Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel de törende konuşan isimlerden oldu. 

Türkiye'nin vatan savaşı verdiğini vurgulayan Önsel, PKK, FETÖ ve terör örgütlerine karşı birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. 

HABER: DENİZ ADALI-KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr

Etiketler; #başbağlar #istanbul
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