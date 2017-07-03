Başbakan Yıldırım, kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesinde zaman oranının bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 7,5, ikinci 6 ayı için yüzde 5; gelecek yılın ilk 6 ayı için yüzde 3,5, ikinci 6 ayı için yüzde 3,5 olarak belirlendiğini bildirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imza töreninde, anlaşmanın çalışma hayatı, çalışanlar, işçiler ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.



Toplu sözleşme görüşmelerini yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve heyetine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve ekibine teşekkür eden Başbakan Yıldırım, toplu iş sözleşmesinin yaklaşık 200 bin kamu çalışanını ilgilendirdiğini vurguladı.



Ek ödenek bir defaya mahsus yükseltildi



Başbakan Yıldırım, bu yılki çerçeve anlaşmaya ilişkin detayları şöyle anlattı:



"Bu toplu iş sözleşmesi 2017 ve 2018 yıllarını kapsıyor, iki yıllık yapılıyor. 2017 yani içinde bulunduğumuz yıl için zam oranı ilk 6 ayda yüzde 7,5, ikinci 6 ayda yüzde 5 şeklinde mutabakata varılmıştır. İkinci yıl için birinci yarıda yüzde 3,5, ikinci yarıda yüzde 3,5 olmak üzere kararlaştırılmıştır. Gerek ilk gerekse ikinci yılda ayrıca gerçekleşen enflasyona göre ayarlama da yapılacaktır. Diyelim enflasyon bunun üzerinde çıktı, aradaki fark ödenecektir. Bunlar referans artış oranlarıdır. Referans artış oranları gerçekleşen enflasyon ile kıyaslanacak ve fark oluşursa bu farklar da ayrıca verilmiş olacaktır. Bununla beraber ek ödenek bir sefere mahsus olmak üzere 500 liradan 750 liraya yükseltilmiştir, yüzde 50 nispetinde bir artış gerçekleşmiştir. Ayrıca brüt çıplak ücreti 3 bin liranın altında olan işçilerimize 90 lira ilave artış sağlanmıştır."



Bunun yaklaşık olarak normal oranın üzerinde bir artışı ifade ettiğini belirten Yıldırım, "Yani yüzde 7,5 buçuğu artı beşi alacak. Onun üzerine de ayrıca 3 bin liranın altında kalıyorsa ücreti, 90 lira da iyileştirme zammı almış olacaktır." şeklinde konuştu.



Taban ücret eşitlendi

Düşük ücretli çalışanların imkanlarının artmış olacağını ifade eden Yıldırım, çerçeve anlaşmayla en düşük kamu işçi maaşının, en düşük memur maaşının altında olmayacağını bildirdi. Eksik varsa tamamlanacağını belirten Yıldırım, memur- işçi arasındaki taban ücretin böylece eşitleneceğini, farkın kaldırılacağını söyledi.



Sosyal haklar ve diğer konularda da uygun bir şekilde mutabakata varıldığını dile getiren Yıldırım sonucun, çalışanlar, millet ve ülke için hayırlı olmasını diledi.



Başbakan Yıldırım, imza töreni öncesinde toplu iş sözleşmesinde katkısı olanları da kürsüye davet etti. Sözleşmenin imzalanmasından önce Yıldırım, "Önce iyileştirme sonra zam yani iki zam oluyor." ifadesini kullandı.



Daha sonra "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü", Başbakan Yıldırım'ın huzurunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay tarafından imzalandı.