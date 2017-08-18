Türkiye-Almanya gerilimiyle ilgili Başbakan Binali Yıldırım, "Gümrük birliği meselesi Almanya'nın tek başına karar vereceği bir konu değil. Almanya birlik adına racon kesiyor" dedi

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Adil Öksüz ve Gümrük Birliği çıkışı nedeniyle ilişkilerin gerildiği Almanya'ya tepki gösterdi



Başbakan Yıldırım, Adil Öksüz ile ilgili soruya "Almanya'dan darbeye karışmış bulunan FETÖ terör mensuplarının barındırılmamasını ve yargılanmak üzere iadesini istiyoruz. Almanya nasıl hukuk devleti ise Türkiye de bir hukuk devleti" yanıtını verdi.



Başbakan Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel'in Gümrük Birliği çıkışı ile ilgili olarak da "Almanya birlik adına racon kesiyor, bu doğru değildir. Gümrük Birliği tek taraflı bir anlaşma değildir. Gümrük Birliği'nin devam etmesi can atmıyoruz." dedi.



Yıldırım şunları söyledi:



Biz Almanya'dan bu darbeye karışmış bulunan FETÖ mensuplarının barındırılmamasını, bunlara müsamaha gösterilmemesini, yargılanmak üzere Türkiye'ye iadesini istiyoruz. Almanya nasıl hukuk devletiyse Türkiye de bir hukuk devletidir. Hukukun içinde bunlar yargılanacak, karşılığını görecektir.



Gümrük Birliği meselesi, Almanya'nın Avrupa Birliği adına tek başına karar vereceği bir konu olmamalıdır. Almanya, 'bütün Avrupa Birliği benden sorulur' havasında, birlik adına racon kesiyor. Bu doğru değil, birliğin kurumsal yapısına, ilkelerine, usullerine uymayan bir şeydir. Bir dayatma anlamına gelir.



(Barcelona'daki terör saldırısı) Sivil halka zarar veren özellikle DEAŞ ve YPG gibi unsurlara karşı biz Türkiye olarak ayrıca tedbirlerimizi alırız.



Terör saldırısının şiddetle kınıyoruz. İspanyol halkının acılarını paylaşıyoruz. Ölenlere rahmet diliyoruz. Terör dünyanın başının belası. Sadece belirli ülkelerde olunca dikkatlerin oraya yönelmesi ile terör bitmez. İstanbul ne kadar güvenli ise Madrid de o kadar güvenli, Londra da o kadar güvenli. Terör grubu diye bir sınıflandırmaya gitmeden terörle anlayış birliği ile çok sıkı bir mücadeleye gerek var. Ortak operasyonla suçluların iadesi kadar bir dizi çalışmaya gerek var.



Önümüzde bayram, uzunca bir tatilimiz var, sevdiklerinize sağ salim ulaşın.



Bir takım çalışmaların sonucu bu bilgiler elde ediliyor. Bu bilgiler çerçevesinde de ilgili ülkelerden suçluların iadesi talep ediliyor. Bu sadece Türkiye'nin yaptığı bir iş değil, başka ülkelerden de Türkiye'de aranan kişileri Interpol marifetiyle isteyebilirler. Biz genel anlamda Almanya'dan şunu istiyoruz. Gerek PKK, gerek FETÖ mensuplarına müsamaha göstermeyin.



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