Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne dair "Yürümeden yürümeye fark var, kimisi millet için yürür, kimisi boşuna yürür. Nereye gideceğini bilmezsen yol seni bildiği yere götürür." dedi.

AKP Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AKP İzmir İl Başkanlığının otelde düzenlediği törende partililerle bayramlaştı.



Konuşmasında 80 milyon vatandaşla aynı gök kubbenin, ay yıldızlı sancağın altında bayramı birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını, görevi süresince İzmir'e ayrı önem verdiğini belirten Yıldırım, bayramların kavganın barışa, dayanışmaya, yardımlaşmaya, kardeşliğe ve gönül birliğine dönüştüğü müstesna günler olduğunu, bu güzel günün tüm milleti ve yeryüzündeki tüm Müslümanları sarıp sarmaladığını söyledi.



Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminde 249 şehit, 2 bin 193 de gazi verdiğini hatırlatan Yıldırım, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömürler diledi.



"16 Temmuz sabahı güneş, daha güçlü, daha aydınlık ve bağımsız Türkiye için doğdu." diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"O gün milli iradenin muhteşem tecellisi olan ezan ve selalar adeta yeni bir başlangıcı millete müjdeledi. Milet, büyük Türkiye hedefine doğru ilerledi. Millet, vesayetten arınmış, dayanışma ve kardeşliğin en güçlü hali ile vücut bulduğu Türkiye için yeni bir sistem istedi. Milletin taze bir nefes, berrak bir istikbal için istediği bu talebe, 'Başımız, gözümüz üstüne.' dedik ve hemen harekete geçtik. 2 ay boyunca il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle gittik, vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize yeni sistemi anlattık. Neden ihtiyaç olduğunu anlattık, neden Türkiye’nin sürekli darbe ve vesayetlerle uğraştığını, bundan kurtulmanın yollarının nasıl olacağını anlattık.



Millet ve hizmet için milletle attığımız her adımda yanımızda vatandaşlarımızı bulduk. 15 Temmuz’da kazandığımız milli zaferi, 16 Nisan’da taçlandırarak Türkiye'ye yepyeni bir bayram yaşattınız. Bu senenin en erken bayramı 16 Nisan'dır. Şimdi ikinci bir bayram yaşıyoruz, böylece Türkiye yeni bir döneme girdi, bugüne kadar imzalanan en büyük toplumsal sözleşme olan sivil anayasa ile ülkemizin ve milletimizin önü açıldı, vesayet artık tarihe gömüldü, yerini milli iradeye bıraktı, artık, söz, karar, mühür milletin elinde."



Sabuncubeli'nde ışık görünecek



Türkiye'nin önüne çıkarılmaya çalışılan engeller, ekonomik kriz oyunları ve toplumsal huzursuzluk girişimlerinin hayat bulmadığını, vatandaşların sağduyusu, kadirşinaslığı ve kardeşlik hukukunun tüm art niyetli girişimlerin üstesinden geldiğini dile getiren Başbakan Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çukur açanların o çukurların içinde kaldığını, o topraklara birlik, beraberlik tohumları ektiklerini, bu tohumların birer filiz halinde memleketin geleceğine uzandığını vurguladı.



İzmir'deki yatırımlara dikkati çeken Yıldırım, bu hizmetleri herkesin bildiğini, bugün bilmeyenlerin de yarın mutlaka öğreneceğini ifade etti.



Sabuncubeli Tüneli'nde 1-2 hafta içinde ışık görüleceğini dile getiren Yıldırım, projede yüzde 93'lük gerçekleşme sağladıklarını belirtti.



CHP AÇIKLAMASI



Salondakilerin "Biz yapıyoruz, Kılıçdaroğlu yürüyor." demesi üzerine Yıldırım, "Yahu kardeşim yürümeden yürümeye fark var. Kimisi millet için yürür, kimisi boşuna yürür. Nereye gideceğini bilmezsen yol, seni bildiği yere götürür." ifadelerini kullandı.