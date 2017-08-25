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Başbakan Binali Yıldırım'dan Irak'ın kuzeyinde referandum kararı ile ilgili açıklama

[Irak'ın kuzeyinde referandum kararı] Başbakan Yıldırım: Her durumda bu karar iptal edilmeli

Başbakan Binali Yıldırım'dan Irak'ın kuzeyinde referandum kararı ile ilgili açıklama

[Irak'ın kuzeyinde referandum kararı] Başbakan Yıldırım: Her durumda bu karar iptal edilmeli

Etiketler; #Başbakan Binali Yıldırım #referandum
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