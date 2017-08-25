Başbakan Yıldırım:Başbakan, Alman bakanı "Halt etmiş, işine baksın. Kendi memleketinin işine baksın Türkiye'ye ayar vermeye çalışmasın. Hİç kimse Türkiye'ye ayar veremez. Türkiye'nin içişlerine kimsenin karışmaya hakkı yoktur." sözleriyle eleştirdi.

Başbakan Yıldırım:Başbakan, Alman bakanı "Halt etmiş, işine baksın. Kendi memleketinin işine baksın Türkiye'ye ayar vermeye çalışmasın. Hİç kimse Türkiye'ye ayar veremez. Türkiye'nin içişlerine kimsenin karışmaya hakkı yoktur." sözleriyle eleştirdi.



Başbakan, yeni çıkan KHK ile MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasıyla ilgili de "Bu değişiklik 16 Nisan ruhuna uygun bir değişikliktir. Bu meseleyi Başbakan'a güvensizlik gibi bir değerlendirmeye sokmak iyi niyetten yoksundur." dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Yıldırım'ın açıklaması şöyle:



"MİT Müsteşarlığı'nın yasasıyla ilgili bir değişiklik oldu. MİT ile ilgili tasarrufu bundan böyle Cumhurbaşkanımız yapacak. 16 Nisan referandumunu da dikkate aldığımızda MİT Cumhurbaşkanlığı'na bağlanıyordu. Bu değişiklik 16 Nisan ruhuna uygun bir değişikliktir.



Mevzuat içerisinde herkes kendine verilen görevi yapmak durumundadır. Bu meseleyi Başbakan'a güvensizlik gibi bir değerlendirmeye sokmak iyi niyetten yoksundur. Bizim kurumlarımızla ilgili bir sıkıntımız yok. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olması demek Başbakanlık ve hükümetle ilişkilerinin yok olması anlamına gelmiyor. Bu değişiklik sadece MİT Müsteşarı'nın atanması ve görevden alınmasıyla ilgili hususları kapsıyor. Değişiklik yaparsanız o değişiklikle ilgili diğer hususlar da otomatik olarak gerçekleşmiş olur. Bu değişikliği detaylı olarak incelerseniz istihbaratın daha derli toplu, kapsamlı bir şekilde yer aldığını görürsünüz.



Adalet Bakanlığı konuyla ilgili çalışmaları tamamlayamadı, çalışmalar devam ediyor.



Alman bakana tepki



Halt etmiş, işine baksın. Kendi memleketinin işine baksın Türkiye'ye ayar vermeye çalışmasın. Hİç kimse Türkiye'ye ayar veremez. Türkiye'nin içişlerine kimsenin karışmaya hakkı yoktur."Başbakan, Alman bakanı "Halt etmiş, işine baksın. Kendi memleketinin işine baksın Türkiye'ye ayar vermeye çalışmasın. Hİç kimse Türkiye'ye ayar veremez. Türkiye'nin içişlerine kimsenin karışmaya hakkı yoktur." sözleriyle eleştirdi.



Başbakan, yeni çıkan KHK ile MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasıyla ilgili de "Bu değişiklik 16 Nisan ruhuna uygun bir değişikliktir. Bu meseleyi Başbakan'a güvensizlik gibi bir değerlendirmeye sokmak iyi niyetten yoksundur." dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Yıldırım'ın açıklaması şöyle:



"MİT Müsteşarlığı'nın yasasıyla ilgili bir değişiklik oldu. MİT ile ilgili tasarrufu bundan böyle Cumhurbaşkanımız yapacak. 16 Nisan referandumunu da dikkate aldığımızda MİT Cumhurbaşkanlığı'na bağlanıyordu. Bu değişiklik 16 Nisan ruhuna uygun bir değişikliktir.



Mevzuat içerisinde herkes kendine verilen görevi yapmak durumundadır. Bu meseleyi Başbakan'a güvensizlik gibi bir değerlendirmeye sokmak iyi niyetten yoksundur. Bizim kurumlarımızla ilgili bir sıkıntımız yok. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olması demek Başbakanlık ve hükümetle ilişkilerinin yok olması anlamına gelmiyor. Bu değişiklik sadece MİT Müsteşarı'nın atanması ve görevden alınmasıyla ilgili hususları kapsıyor. Değişiklik yaparsanız o değişiklikle ilgili diğer hususlar da otomatik olarak gerçekleşmiş olur. Bu değişikliği detaylı olarak incelerseniz istihbaratın daha derli toplu, kapsamlı bir şekilde yer aldığını görürsünüz.



Adalet Bakanlığı konuyla ilgili çalışmaları tamamlayamadı, çalışmalar devam ediyor.



Alman bakana tepki



Halt etmiş, işine baksın. Kendi memleketinin işine baksın Türkiye'ye ayar vermeye çalışmasın. Hİç kimse Türkiye'ye ayar veremez. Türkiye'nin içişlerine kimsenin karışmaya hakkı yoktur."