Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı ziyaret çerçevesinde Vietnam'la ilişkilerin 40. yılına atıfta bulunarak daha da geliştirileceğini söyledi

Başbakan Binali Yıldırım Vietnam'da Başbakan Nguyen Xuan Phuc ile ortak basın toplantısında konuştu.



Başbakan Binali Yıldırım, "Derinlik ve çeşitlilikten duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Siyasi işbirliğimizin daha da gelişmesi iki ülke arasındaki ortaklığın temellerini de güçlendirecek ve bu arada her iki ülke halkının refahının gelişmesine de katkıda bulunacaktır. Önemli bir stratejik ortak ve ticari ortak olarak gördüğümüz Vietnam'la ticari, ekonomi, turizm ve kültür alanında ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Gelecek yıl diplomatik ilişkilerimizin 40. yıldönümünü kutlayacağız. 40. yılda Vietnam - Türkiye arasında kültürel faaliyetlerin daha da yoğunlaştırılmasını ve 2018'in Kültür Yılı olmasını teklif ediyorum. Vietnam'a yaptığımız bu ziyaretin ikili ilişkilere çığır açacağını belirtmek isterim. Bir kez daha şahsıma ve heyetime gösterdiğiniz yakın ilgi ve misafir severliğiniz için şükranlarımı sunarım. Sayın Başbakan, sizin de Türkiye'yi ziyaret eden ilk Başbakan olmanızı isterim, Sizi de bu vesileyle Türkiye'ye davet ettiğimi belirtmek isterim." dedi.



3 ANLAŞMA İMZALANDI



Türkiye ile Vietnam arasında ekonomi, gümrük ve standartlar alanında 3 anlaşma imzalandı.



Vietnam Başbakanlık Binası'ndaki ortak basın toplantısı öncesinde, Başbakan Binali Yıldırım ve Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc'un eşliğinde, iki ülke arasındaki anlaşmalar imza altına alındı.



Ekonomi Bakanlığı ile Vietnam Planlama ve Yatırım Bakanlığı arasındaki serbest bölgeler, ihraç işleme bölgeleri, ekonomik bölgeler ve özel ekonomik bölgeler alanındaki işbirliğine dair mutabakat zaptını, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Planlama ve Yatırım Bakanı Nguyen Chi Dung imzaladı.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Vietnam Maliye Bakanlığı arasındaki gümrük alanında işbirliği ve karşılıklı idari yardım anlaşması, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile Vietnam Maliye Bakan Yardımcısı Vu Thi Mai tarafından imzalandı.



Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Vietnam Standartlar, Meteoroloji ve Kalite Departmanı (STAMEQ) arasındaki eylem planını ise TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz ile STAMEQ Genel Müdürü Tran Van Vinh imzaladı.



YILDIRIM, MECLİS BAŞKANI NGAN'LA GÖRÜŞTÜ



Başbakan Binali Yıldırım, Vietnam Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan ile görüştü.



Başbakan Binali Yıldırım, Vietnam'da ikili temaslarına devam ediyor. Yıldırım, temasları kapsamında Vietnam Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki sosyal, siyasal ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Yıldırım, görüşme sırasında diplomatik ilişkilerin tesis edildiği 1978'den bu yanda Başbakan düzeyinde ziyaretlerin yapılmamış olmasının şaşırtıcı olduğunu dile getirerek, "Geç kalmış olmakla beraber bu ziyaretin önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Vietnam ve Türkiye birbirlerine benzeyen ülkeler" ifadelerini kullandı.



VİETNAM ŞEHİTLER ANITINI ZİYARET ETTİ



Başbakan Binali Yıldırım, Vietnam'da Milli Kahramanlar ve Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından da ülkenin ilk başkanı Ho Chi Minh'in mozolesini ziyaret etti.



Başbakan Binali Yıldırım, Singapur'un ardından geldiği Vietnam'da temaslarına devam ediyor. Yıldırım, Vietnam'da ilk olarak Milli Kahramanlar ve Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı. Yıldırım daha sonra ülkenin ilk başkanı Ho Chi Minh'in mozolesini ziyaret etti. Saygı duruşunda bulunan Yıldırım'a törende Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Recep Akdağ, bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci eşlik etti.