Başbakan Yıldırım, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, yaz aylarından sonra gündemin ağırlığını ekonominin oluşturacağını söyledi

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Başbakan, "Özellikle yaz aylarından sonra gündemimizin ağırlığını ekonomi oluşturacak" dedi.



Tek tip kıyafetle ilgili soruya, Başbakan Yıldırım, yanında bulunan Adalet Bakanı'nı işaret etti. Bakan Abdülhamit Gül, henüz çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;



"Gündemimiz gayet yoğun. Özellikle yaz aylarından sonra gündemimizin ağırlığını ekonomi oluşturacak. Ekonomi ile ilgili yeni programlarımızı uygulamaya koyacağız. Yaz sezonundan da istifade ederek hazırlık çalışmalarımızı yürütüyoruz.



Bakanlar Kurulu gitti, YAŞ da bitti, siz de biraz tatil yapın."



ulusal.com.tr