Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü' ve yürüyüşün sonunda yapacağı 'Adalet Mitingi'yle ilgili "Adaletin zamanında gelmesi için gayret edelim; ancak bunun yeri yollar değil, Meclis'tir. Bir araya geleceğiz, konuşacağız. İşleri daha iyi nasıl hale getiririz, bunun çaresine bakacağız. Artık kabak tadı vermeye başladı. Bu işi burada bitirmek lazım" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü' ve yürüyüşün sonunda yapacağı 'Adalet Mitingi'yle ilgili "Adaletin zamanında gelmesi için gayret edelim; ancak bunun yeri yollar değil, Meclis'tir. Bir araya geleceğiz, konuşacağız. İşleri daha iyi nasıl hale getiririz, bunun çaresine bakacağız. Artık kabak tadı vermeye başladı. Bu işi burada bitirmek lazım" dedi.



Başbakan Yıldırım şu açıklamayı yaptı:



"(Adalet Yürüyüşü ile ilgili olarak) Öyle veya böyle bir provokasyonla karşılaşmaması için büyük çaba gösteriliyor. Tabii ki bu yürüyüş sırasında geçtikleri yollarda hayatın doğal akışı da bozuluyor. Bunu dikkate alması gereken yürüyüşü yapanlardır. İtinalı davrandıklarını da söylemek isterim. Artık bu iş maksadına erişti. Daha fazla sürdürmenin anlamı yok. Anamuhalefet lideri açıklamasını yaptı.



Yarın yapacakları bir açık hava toplantısıyla bu eylemi noktalayacaklarını söyledi. Herhangi bir taşkınlığa, herhangi bir kötü niyetli girişime fırsat vermeden bu eylemi tamamlamış olmalarını diliyorum. Bundan sonra bu işte ısrar etmek hem yollarda vatandaşlara eziyet olur, hem de anamuhalefetin genel başkanı için de bir eziyete dönüşebilir. Zamanında adaletin gelmesi için mücadele edelim ama bunun yolu yollar değildir, Meclis’tir. Bir araya gelip konuşacağız. Bunun için artık bu kabak tadı vermeye başladı. Bunu burada bitirmek lazım. İşi başka mecralara taşımanın anlamı yok. O zaman bu iyi niyetli bir yaklaşım olmaktan çıkmış olur."



ulusal.com.tr