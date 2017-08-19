Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Almanya ile yaşanan gerilimle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bozdağ, "PKK terör örgütü Almanya'da himaye ediliyor" dedi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Almanya ile yaşanan gerilimle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bozdağ, "PKK ve FETÖ Almanya tarafından himaye görüyorlar" dedi



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ şunları söyledi:



PKK ve FETÖ Almanya tarafından himaye görüyorlar. Bütün bunlar ilişkilerimizi olumsuz etkiliyor. Türkiye düşmanlığına sığınak haline gelmiş bir Almanya var. Türkiye'nin Almanya'nın egemenlik haklarına tecavüz etme durumu söz konusu değildir. Hayır kampanyası yapanlara Alman siyasilerin destekleri Türkiye'nin egemenlik haklarına saygısızlık değil mi? Merkel'in yüzde 49'a karşı sorumluluğumuz var sözleri ne anlama geliyor? Türkiye'ye karşı konuşan herkes haddini bilmek zorundadır. Almanya'dan Türkiye düşmanı teröristleri istemeye devam edeceğiz