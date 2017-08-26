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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Hain, alçaktır, kukladır

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "15 Temmuz 2016 Türk siyasi tarihinin, Türk demokrasi tarihinin önemli dönüm noktalarından bir tanesidir. Bugüne kadar darbeye kalkışan bütün darbeciler yabancı güçlerin kuklası, taşeronu, hain alçaklardır. Başarılı olmuş darbeciler de haindir, alçaktır. Fetullahçı Terör Örgütü ve onun uşaklığını yapan teröristler de hain, alçaktır, kukladır. Türk milletine, Türkiye devletine tuzak kuran, başkalarının hesabını Türkiye'de gerçekleştirmek isteyen hainler güruhudur."

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Hain, alçaktır, kukladır

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "15 Temmuz 2016 Türk siyasi tarihinin, Türk demokrasi tarihinin önemli dönüm noktalarından bir tanesidir. Bugüne kadar darbeye kalkışan bütün darbeciler yabancı güçlerin kuklası, taşeronu, hain alçaklardır. Başarılı olmuş darbeciler de haindir, alçaktır. Fetullahçı Terör Örgütü ve onun uşaklığını yapan teröristler de hain, alçaktır, kukladır. Türk milletine, Türkiye devletine tuzak kuran, başkalarının hesabını Türkiye'de gerçekleştirmek isteyen hainler güruhudur."

Etiketler; #Başbakan #bekir bozdağ #15 temmuz
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