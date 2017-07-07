Ünlü yapım şirketi iflas etti
Ünlü yapım şirketi iflas etti
Kıbrıs görüşmelerinde flaş gelişme...
Kıbrıs görüşmelerinde flaş gelişme...
İstanbul'da bu yollar kapalı
İstanbul'da bu yollar kapalı
Süper Loto Sonuçları açıklandı!
Süper Loto Sonuçları açıklandı!

Başbakan Yardımcısı Canikli: 965 şirkette kayyumların yetkileri TMSF'ye devredildi

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "KHK kapsamında Türkiye'nin 43 ilinden toplam 965 şirkette kayyumların yetkileri TMSF'ye devredilmiş veya Fon bu şirketlere kayyum olarak atanmıştır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Canikli: 965 şirkette kayyumların yetkileri TMSF'ye devredildi

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında Türkiye'nin 43 ilinden toplam 965 şirkette kayyumların yetkileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmiş veya Fon bu şirketlere kayyum olarak atanmıştır. Ayrıca 107 gerçek kişinin mal varlıklarına Fon kayyum olmuştur.

Bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 41 milyar liradır." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kayyum #Canikli
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Federer 3. tura yükseldi
Sonraki Haber
Son dakika... Dünya otomotiv devi 766 bin aracı geri çağırdı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.