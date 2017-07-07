Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "KHK kapsamında Türkiye'nin 43 ilinden toplam 965 şirkette kayyumların yetkileri TMSF'ye devredilmiş veya Fon bu şirketlere kayyum olarak atanmıştır." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında Türkiye'nin 43 ilinden toplam 965 şirkette kayyumların yetkileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmiş veya Fon bu şirketlere kayyum olarak atanmıştır. Ayrıca 107 gerçek kişinin mal varlıklarına Fon kayyum olmuştur.



Bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğü yaklaşık 41 milyar liradır." dedi.

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